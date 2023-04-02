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15:42, 2 апреля 2023Россия

Восьмиклассница из Петербурга обвинила американца в домогательствах в автобусе

В Петербурге начали разыскивать американца по подозрению в совращении восьмиклассницы

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Восьмиклассница из Санкт-Петербурга обвинила американца в домогательствах в автобусе, пишет Telegram-канал Shot.

15-летняя школьница ехала в автобусе с приезжим из Нью-Йорка, 36-летним Андерсоном Дональдом. Больше в салоне на тот момент пассажиров не было. По словам девочки, во время поездки американец подошел к ней и показал свой половой орган, после чего вышел из автобуса на следующей остановке.

Пострадавшей удалось сделать его фотографию на телефон. После жалобы в полицию сотрудники проверили записи с камер из салона автобуса, установили личность подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия».

Ранее 2 апреля сообщалось, что в Петербурге произошло аналогичное преступление в отношении 14-летней школьницы. Инцидент произошел в Невском районе города 1 апреля. Мать девочки обратилась в полицию, сообщив, что ее дочь подверглась домогательствам со стороны взрослого мужчины во время поездки в автобусе.

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Софья Ермакова
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