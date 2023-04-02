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08:45, 2 апреля 2023Россия

Житель Петербурга домогался школьницы в автобусе

В Петербурге мужчина домогался 14-летней девочки в автобусе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге неизвестный мужчина домогался 14-летнюю школьницу в автобусе, передает «Форпост».

Инцидент произошел в Невском районе города в субботу, 1 апреля. Мать девочки обратилась в полицию, сообщив, что ее дочь подверглась домогательствам со стороны взрослого мужчины во время поездки в автобусе. По словам подростка, незнакомец был одет в серые спортивные штаны, черную куртку и красную шапку. На вид ему было около 35-40 лет.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, личность мужчины устанавливается.

Ранее правоохранители задержали жителя Тюмени, домогавшегося маленькой девочки около школы. Ребенку помогли прохожие, прогнавшие мужчину.

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Варвара Кузьмина
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