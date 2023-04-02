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16:51, 2 апреля 2023Бывший СССР

Российский дрон уничтожил две машины ВСУ под Запорожьем

Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил САУ Krab и грузовик с боеприпасами
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» смог поразить одним беспилотником-камикадзе сразу две цели в Запорожской области. Как уточняет «Российская газета», ему удалось удачно выбрать момент и сжечь грузовик с боеприпасами, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства.

По данным издания, оператор нанес удар в тот момент, когда к польской артиллерийской установке подъехал грузовик с боеприпасами. В результате один дрон ликвидировал и САУ Krab, и грузовик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин оценил дроны «Ланцет», отметив их эффективность против бронетехники.

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Варвара Кошечкина
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