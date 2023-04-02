Российский дрон уничтожил две машины ВСУ под Запорожьем

Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил САУ Krab и грузовик с боеприпасами

Оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» смог поразить одним беспилотником-камикадзе сразу две цели в Запорожской области. Как уточняет «Российская газета», ему удалось удачно выбрать момент и сжечь грузовик с боеприпасами, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства.

По данным издания, оператор нанес удар в тот момент, когда к польской артиллерийской установке подъехал грузовик с боеприпасами. В результате один дрон ликвидировал и САУ Krab, и грузовик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин оценил дроны «Ланцет», отметив их эффективность против бронетехники.