В России оценили эффективность дронов «Ланцет»

Военный эксперт Дандыкин назвал дрон «Ланцет» эффективным оружием против бронетехники

Модернизированный барражирующий боеприпас «Ланцет», который несет боевую часть весом три килограмма, является эффективным оружием против бронетехники. Возможности российских дронов оценил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, «Ланцет», который может пролететь 30 километров до цели, эффективно действует против бронетехники, включая танки и боевые машины пехоты (БМП) иностранного производства.

«На их счету десятки единиц вражеской бронетехники. Дроны "Ланцет" эффективно используются и при хорошей наводке могут залетать даже в люк БМП. Если он залетает внутрь бронемашины, то детонирует боезапас и ничего не остается», — сказал аналитик.

Ранее в марте в публикации чешской газеты Lidovky «Ланцет» назвали убийцей американских реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и британских зенитных установок Stormer.

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что дроны-камикадзе «Ланцет» доработали с учетом опыта специальной военной операции.