Семь человек получили ранения при обстреле приграничного российского села ВСУ

Старовойт: 7 человек пострадали при обстреле села Николаево-Дарьино со стороны ВСУ

В Курской области при минометном обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Николаево-Дарьино Суджанского района пострадали семь человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт.

По его словам, ранения различной степени тяжести получили члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на кладбище. Среди пострадавших трое детей и девушка-подросток. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших. В самом селе повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений», — уточнил Старовойт.