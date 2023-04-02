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06:46, 2 апреля 2023Мир

Пилоты F-35 рассказали об обманывающих их российских комплексах С-300

AirForceTimes: российские ЗРК С-300 обманывают пилотов F-35 ВВС США

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Пилоты американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, патрулирующие воздушное пространство вблизи границ с Россией, рассказали об обманных действиях со стороны комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Об этом пишет AirForceTimes.

Один из летчиков, полковник Крейг Андрле, командир 388-го истребительного крыла ВВС США сообщил, что его истребитель не смог опознать С-300, хотя визуально этот комплекс был хорошо заметен. Поясняется, что пилот столкнулся с работой цифровой системы уклонения комплекса от обнаружения.

Марина Совина
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