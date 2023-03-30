Только половину истребителей F-35 из парка Пентагона сочли боеспособными

Bloomberg: Пентагон заявил о готовности 53% истребителей F-35 к выполнению боевых задач

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США Майкл Шмидт заявил, что только около половины истребителей F-35 из парка Пентагона считаются боеспособными. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В общей сложности парк США насчитывает свыше 540 истребителей данного типа. При этом, по состоянию на февраль среднемесячный показатель готовых к выполнению боевых задач F-35, составлял 53,1 процента, что значительно ниже целевого показателя в 65 процентов. Руководитель программы счел подобное положение дел «неприемлемым».

В частности, они способны выполнять некоторые из необходимых миссий, такие как боевые полеты, демонстрационные полеты, тренировки и испытания.

По словам Шмидта, доля самолетов, способных выполнять все свои задачи, составляла менее 30 процентов. Американский генерал пообещал разобраться с данной проблемой, отмечает издание.

Ранее глава Боевого авиационного командования ВВС США генерал Марк Келли сообщил, что модернизированный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Block 4 получит новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые станут главной особенностью улучшенного самолета.