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22:42, 2 апреля 2023Мир

ВВС Израиля сбили неизвестный летательный аппарат

ВВС Израиля сбили неизвестный летательный аппарат, летевший со стороны Сирии

Фото: Pool / Reuters

ВВС Израиля сбили неизвестный летательный аппарат, предположительно, вошедший в воздушное пространство страны со стороны Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую армию.

Отмечается, что вертолеты и истребители Армии обороны Израиля были переброшены вслед за неопознанным летательным аппаратом, который, по-видимому, пересек территорию Израиля со стороны Сирии.

В ЦАХАЛ уточнили, что летательный аппарат был сбит на открытой местности и не представлял угрозы ни на каком этапе.

Ранее израильские самолеты нанесли ракетный удар вблизи международного аэропорта Алеппо. Атака была совершена со стороны Средиземного моря. В результате агрессии аэропорт сирийской северной столицы понес материальный ущерб, резюмировали в военном ведомстве.

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Юлия Мискевич
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