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07:35, 22 марта 2023Мир

Израиль нанес ракетный удар вблизи аэропорта Алеппо

Израильские самолеты нанесли ракетный удар в районе аэропорта Алеппо

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Израильские самолеты нанесли ракетный удар вблизи международного аэропорта Алеппо. Атака была совершена со стороны Средиземного моря, сообщается на сайте Минобороны Сирии.

«В 3:55 утра Израиль нанес несколько ракетных ударов со стороны средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав район международного аэропорта Алеппо», — сказано в заявлении.

В результате агрессии аэропорт сирийской северной столицы понес материальный ущерб, резюмировали в военном ведомстве. Израильская сторона пока никак не комментировала случившееся.

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23 февраля израильские военные нанесли удары по сектору Газа в ответ на выпущенные ракеты. Истребители ВВС нанесли удары по объекту производства оружия и по военному комплексу, принадлежащему ХАМАС.

В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о шести выпущенных из сектора Газа ракетах, пять из них были перехвачены системой противовоздушной обороны страны, еще одна упала в открытой местности.

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Марина Совина
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