Сексологи назвали вопросы для определения интимных пристрастий партнера

HuffPost: сексологи призвали задавать горячие вопросы для определения пристрастий партнера

Для определения интимных пристрастий партнера следует смело задавать «горячие» вопросы, призывают специалисты по отношениям и сексологи. Их слова приводит издание HuffPost.

Какие вещи являются откровенно сексуальными?

Этот вопрос поможет обнаружить неожиданные вещи, волнующие партнера, уверяет педагог по сексу Луна Мататас.

Возбуждение не всегда связано с желанием заняться сексом. Это может быть желание установить контакт, быть близким, расслабиться или почувствовать себя сексуальной. Благодаря этому разговору вы узнаете, как усилить энергию между вами и вашим партнером без явного намерения заняться сексом Луна Мататас педагог по сексу

О чем ты думаешь, когда мастурбируешь?

Этот вопрос поможет больше узнать о сексуальности партнера. О том, как ему нравится прикасаться к себе, пользуется ли он или она секс-игрушками, как возбуждается, говорит сексопатолог Джесси Кан.

Вы знаете, каковы они с вами. Однако если вы узнаете больше об их индивидуальной сексуальной жизни, это поможет вам лучше узнать желания партнера и обогатит ваше совместное времяпрепровождение

Джесси Кан сексопатолог

К разговору нужно подходить из любопытства, а не из чувства обязанности действовать по определенному сексуальному сценарию, отметила Мататас. «Если человека увлекают фантазии о порке: какие позы? Их шлепают или они шлепают? Им нравится жесткое или игривое отношение? — добавила Мататас. — Знакомство с эротическими фантазиями партнера может дать информацию, какие действия, ощущения или даже грязные разговоры возбуждают».

Есть ли что-то, что заставляет выключить порно во время просмотра?

«Мы часто интересуемся тем, что интересно партнерам, но не менее важно знать, что им не нравится, — говорит секс-педагог Лиза Финн. — Может быть, что их просто не заводят некоторые вещи или выводят за допустимые грани, которые они себе установили».

Что ты любишь делать после секса?

Нужно узнать, есть ли у человека ритуалы после интимной близости, говорит сексопатолог Назанин Моали. Возможно, партнер любит перекусить вместе после секса, поговорить или просто подержаться за руки.

Важно вести открытый и честный разговор о том, что нужно и чего желает каждый партнер после интимных моментов. Ведь многие могут негативно воспринять уход после секса Назанин Моали сексопатолог

Тебе нравится, когда тебя трогают в любом месте, о котором я не знаю?

Гениталии, грудь, соски и ягодицы являются общими эрогенными зонами. Но ими также могут быть и шея, уши, запястья, внутренняя поверхность бедер и нижняя часть спины. Вы можете не знать обо всех сексуальных точках вашего партнера, если не спросите, отметила сексопатолог Кан.

Ваш партнер может быть чувствителен к частям тела, на которые вы и не подумали бы обратить внимание. Вы двое можете потратить некоторое время, чтобы изучить различные типы прикосновений к разным областям тела друг друга, чтобы найти эрогенные зоны вместе Джесси Кан сексопатолог

Ранее секс-гуру Анарелла Мартинес-Мадрид назвала действенный способ возбудить партнера в спальне. Среди прочих она перечислила «грязные» разговоры.