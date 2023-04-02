Сексологи назвали вопросы для определения интимных пристрастий партнера
Для определения интимных пристрастий партнера следует смело задавать «горячие» вопросы, призывают специалисты по отношениям и сексологи. Их слова приводит издание HuffPost.
Какие вещи являются откровенно сексуальными?
Этот вопрос поможет обнаружить неожиданные вещи, волнующие партнера, уверяет педагог по сексу Луна Мататас.
Возбуждение не всегда связано с желанием заняться сексом. Это может быть желание установить контакт, быть близким, расслабиться или почувствовать себя сексуальной. Благодаря этому разговору вы узнаете, как усилить энергию между вами и вашим партнером без явного намерения заняться сексом
О чем ты думаешь, когда мастурбируешь?
Этот вопрос поможет больше узнать о сексуальности партнера. О том, как ему нравится прикасаться к себе, пользуется ли он или она секс-игрушками, как возбуждается, говорит сексопатолог Джесси Кан.
Вы знаете, каковы они с вами. Однако если вы узнаете больше об их индивидуальной сексуальной жизни, это поможет вам лучше узнать желания партнера и обогатит ваше совместное времяпрепровождение
К разговору нужно подходить из любопытства, а не из чувства обязанности действовать по определенному сексуальному сценарию, отметила Мататас. «Если человека увлекают фантазии о порке: какие позы? Их шлепают или они шлепают? Им нравится жесткое или игривое отношение? — добавила Мататас. — Знакомство с эротическими фантазиями партнера может дать информацию, какие действия, ощущения или даже грязные разговоры возбуждают».
Есть ли что-то, что заставляет выключить порно во время просмотра?
«Мы часто интересуемся тем, что интересно партнерам, но не менее важно знать, что им не нравится, — говорит секс-педагог Лиза Финн. — Может быть, что их просто не заводят некоторые вещи или выводят за допустимые грани, которые они себе установили».
Что ты любишь делать после секса?
Нужно узнать, есть ли у человека ритуалы после интимной близости, говорит сексопатолог Назанин Моали. Возможно, партнер любит перекусить вместе после секса, поговорить или просто подержаться за руки.
Важно вести открытый и честный разговор о том, что нужно и чего желает каждый партнер после интимных моментов. Ведь многие могут негативно воспринять уход после секса
Тебе нравится, когда тебя трогают в любом месте, о котором я не знаю?
Гениталии, грудь, соски и ягодицы являются общими эрогенными зонами. Но ими также могут быть и шея, уши, запястья, внутренняя поверхность бедер и нижняя часть спины. Вы можете не знать обо всех сексуальных точках вашего партнера, если не спросите, отметила сексопатолог Кан.
Ваш партнер может быть чувствителен к частям тела, на которые вы и не подумали бы обратить внимание. Вы двое можете потратить некоторое время, чтобы изучить различные типы прикосновений к разным областям тела друг друга, чтобы найти эрогенные зоны вместе
Ранее секс-гуру Анарелла Мартинес-Мадрид назвала действенный способ возбудить партнера в спальне. Среди прочих она перечислила «грязные» разговоры.