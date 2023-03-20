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05:00, 20 марта 2023Забота о себе

Секс-гуру назвала действенный способ возбудить партнера в спальне

Daily Star: секс-гуру Мартинес-Мадрид назвала грязные разговоры в спальне ключом к счастью

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

«Грязные» разговоры в спальне могут стать ключом к счастью в интимной жизни, уверяет секс-гуру Анарелла Мартинес-Мадрид. Она назвала действенный способ возбудить партнера изданию Daily Star.

Разговор на пикантные темы — отличный способ узнать, что нравится и не нравится партнеру. Беседу можно начать с чтения эротической книги. Мартинес-Мадрид уверена, что тематическая литература и совместный просмотр порно помогут настроиться на нужный лад и подобрать правильные слова.

Хороший способ начать интимный разговор — сделать комплимент внешности любимого человека. «Мне нравится эта помада на тебе и то, какими пухлыми она делает твои губы. Я бы с удовольствием попробовала их» или «Этот топ на тебе отлично смотрится, но держу пари, без него ты будешь смотреться еще лучше»

Анарелла Мартинес-Мадридсекс-гуру

После начала разговора можно поинтересоваться у партнера, что его заводит, и поделиться своими фантазиями. Разговор о том, что вы хотите сделать, позволит раскрыться и подскажет, как лучше всего доставить удовольствие друг другу, говорит Мартинес-Мадрид. «Легко чувствовать себя неловко в первый раз. Но если говорить игривым тоном, неловкость пропадет. "Грязные" разговоры не обязательны, как и все остальное в сексе, но они помогут создавать разные сексуальные сценарии, переносящие в другое измерение», — уверила она.

40процентов

британцев редко или никогда не говорят о сексе с партнерами, несмотря на то, что большинство считает это ключом к лучшей сексуальной жизни

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Если партнеру не нравятся грязные разговоры, нужно уважать его границы. «Общение является ключом к здоровым отношениям. Если беседы на пикантные темы необходимы вам самим, обсудите это с близким человеком, найдите баланс, — советует секс-гуру. — Избегайте того, от чего ваш партнер ранее отказался».

Ранее сексопатолог Бэт Шева Маркус назвала минимальное количество секса в счастливых отношения. В среднем партнерам достаточно заниматься любовью один раз в неделю.

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Алиса Дмитриева
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