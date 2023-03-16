Названо минимальное количество секса в счастливых отношениях

Сексопатолог Бэт Шева Маркус советует парам планировать сексуальную активность

В отношениях появляются трещины, если партнеры занимаются сексом реже одного раза в неделю. Такие данные назвала сексопатолог из США Бэт Шева Маркус, основываясь на собственной практике, пишет Honey Nine.

Эксперт считает, что у разных пар могут отличаться представления о минимальном и нормальном количестве секса. В среднем же партнерам достаточно заниматься любовью одного раза в неделю, чтобы чувствовать себя счастливыми. Если же интимная близость происходит еще реже, из отношений уходит доброта, появляется раздражение и дискомфорт.

Маркус советует не пускать ситуацию на самотек и осознанно планировать график сексуальной активности. «Люди говорят, что секс по расписанию — это не сексуально, но знаете, что на самом деле не сексуально? Не заниматься сексом», — защищает свою идею сексопатолог.

Она предупреждает, что от первых попыток вернуть искру в отношения не стоит ждать слишком многого. Маркус дала совет воспринимать это не как «секс по расписанию», а как «вечер только для двоих». Сексопатолог отметила, что секс необязательно должна быть страстным, можно воспринимать его как возможность полностью открыться перед партнером, побыть уязвимым и достичь максимальной близости с ним.

В заключение Маркус призвала доверять ощущениям и не стремиться заниматься сексом чаще, если партнеры счастливы и без этого.

Ранее, сексолог Синди Дарнелл дала три простых совета парам, испытывающим трудности в постели. По мнению Дарнелл, партнеры должны говорить правду о своих желаниях.