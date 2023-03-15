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08:32, 15 марта 2023Забота о себе

Сексолог дала три простых совета парам с трудностями в постели

Сексолог Дарнелл: при трудностях в постели нужно замедлить секс и спрашивать о желаниях

Фото: Unsplash

Сексолог из США Синди Дарнелл дала три простых совета парам, испытывающим трудности в постели. Ее слова приводит издание New York Times.

По словам Дарнелл, при неудовлетворительном сексе следует замедлить процесс, чтобы спешка не приводила к повышению тревожности. «Если сможете замедлиться, у тела будет время ответить на сигналы нервной системы, мозг синхронизируется с ощущениями. Не ставьте целей в сексе, просто разрешите себе наслаждаться», — объясняет она.

Кроме того, продолжила Дарнелл, нужно спрашивать партнера о его желаниях и отвечать на вопросы. «Когда мы говорим партнеру правду, шанс получить удовлетворение от секса вырастает. Даже если вы не получите желаемого, сама практика спрашивания творит чудеса», — заверила она.

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Наконец, добавила сексолог, нужно быть внимательным к тому, кто именно получает удовольствие от происходящего в постели. «Если притворяться, что делаешь что-то для партнера, а на самом деле делаешь это для себя, секс будет ужасным», — предупредила она.

Ранее коуч по отношениям и писательница Колин Нолан дала совет супругам, у которых после многих лет совместной жизни отношения зашли в тупик и находятся на грани краха. По мнению Нолан, таким людям лучше развестись.

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Александра Лисица
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