Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:34, 14 марта 2023Забота о себе

Столкнувшимся с серьезным кризисом в долгом браке людям дали совет

Коуч по отношениям Колин Нолан: если отношения супругов зашли в тупик, им лучше развестись

Фото: Hannah Busing / Unsplash

Если отношения супругов после многих лет совместной жизни зашли в тупик и находятся на грани краха, им лучше развестись, считает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в своей колонке для издания Daily Mirror.

Нолан написал 50-летний мужчина, столкнувшийся с серьезным кризисом после долгого брака. Он посетовал, что жена, с которой он состоит в отношениях с 20 лет, в последние годы очень изменилась и совершенно перестала его понимать.

В то время как я оптимистичный человек и все еще хочу жить полной жизнью, моя жена довольно пессимистична и никогда не выходит за пределы своей зоны комфорта, то есть смотрит отупляющий телевизор или ходит на спорт со своими друзьями. Дома мы почти не разговариваем друг с другом

из письма читателя Колин Нолан
Материалы по теме:
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание: что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание:что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
4 октября 2022
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022

Неудовлетворен мужчина и интимной сферой жизни: секс с женой бывает всего несколько раз в год. На все его попытки обсудить сложившуюся ситуацию женщина заявляет, что счастлива и что их отношения нормальны для людей среднего возраста. По словам читателя, в последнее время он все чаще думает о разводе, но чувствует себя ужасно, потому что отказывается от попыток спасти брак.

В ответ на его письмо Нолан заявила, что этап жизни, когда дети выросли и разъехались, всегда труден для супругов. Они остаются наедине друг с другом и могут понять, что у них не так много общего, как они думали. Также в это время партнеры часто оценивают свои достижения в прошлом и осознают, что еще хотят успеть сделать. По мнению коуча, кризис в семье мужчины возник из-за того, что он хочет воспользоваться свободным временем, чтобы получить новый опыт, а его жена, очевидно, довольна тем, что у нее есть.

Я думаю, если вы пытались поговорить с женой о вашем браке и постоянно натыкались на стену, пришло время быть откровенным в том, чего вы хотите и в чем нуждаетесь. И, возможно, единственный способ достичь этого — расторгнуть брак, чтобы вы оба могли быть счастливы

Колин Ноланкоуч по отношениям и писательница

В заключение Нолан добавила, что читатель не должен испытывать чувство вины за то, что хочет двигаться дальше и стать счастливым, ведь желать для себя лучшей жизни — это нормально.

Ранее сексолог Трэйси Кокс перечислила отталкивающие мужчин поступки женщин в постели. Чаще всего им мешает плохая гигиена партнерши. Среди других «убивающих» сексуальное влечение мужчин специалистка назвала безынициативность женщины и ее лень во время интимной близости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Россия продлила зерновую сделку с Украиной, Турцией и ООН
Лавров заявил об охватывающем европейские страны «прямом нацизме»
Россиянку заподозрили в избиении трехлетнего племянника из-за плача
Российский школьник спрыгнул с крыши гаража и застрял в сугробе
Селена Гомес показала лицо без макияжа на фото в майке с глубоким декольте
Россиянин ограбил друга ради достойных поминок кота
Пашинян передал Путину информацию о возможной эскалации конфликта в Карабахе
В России школьницы толпой избили сверстницу из-за места в кафе и попали на видео
В Киеве решили демонтировать часть заграждений и блокпостов
Банки и финансовые компании по всему миру потеряли сотни миллиардов долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.