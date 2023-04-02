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23:50, 2 апреля 2023Интернет и СМИ

Украине предрекли худший сценарий из-за давления на Киев

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина движется по худшему сценарию из-за давления на Киев
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина движется по худшему сценарию из-за увеличивающегося внешнего давления на Киев с целью начать переговоры с Россией. Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«В мире растет число лидеров, которые хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и Россией было прекращение огня», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что многие политики опасаются, что продолжение конфликта увеличивает риск распространения боевых действий на территорию Азии и Европы.

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26 марта Олег Соскин заявил, что Евросоюз призывает Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. По его словам, страны ЕС сталкиваются с рядом проблем из-за того, что происходит на Украине. Именно из-за этого они могут пересмотреть свои взгляды по отношению к киевским властям.

19 марта экс-советник Кучмы призвал объявить импичмент президенту Украины. По его словам, политик борется с коррупцией только на словах, в то время как на практике его политика нацелена на удовлетворение только собственных интересов.

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Марина Совина
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