Украине предрекли худший сценарий из-за давления на Киев

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина движется по худшему сценарию из-за давления на Киев

Украина движется по худшему сценарию из-за увеличивающегося внешнего давления на Киев с целью начать переговоры с Россией. Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«В мире растет число лидеров, которые хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и Россией было прекращение огня», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что многие политики опасаются, что продолжение конфликта увеличивает риск распространения боевых действий на территорию Азии и Европы.

26 марта Олег Соскин заявил, что Евросоюз призывает Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. По его словам, страны ЕС сталкиваются с рядом проблем из-за того, что происходит на Украине. Именно из-за этого они могут пересмотреть свои взгляды по отношению к киевским властям.

19 марта экс-советник Кучмы призвал объявить импичмент президенту Украины. По его словам, политик борется с коррупцией только на словах, в то время как на практике его политика нацелена на удовлетворение только собственных интересов.