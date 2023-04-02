Глава СЖР прокомментировал гибель военкора Татарского

Глава СЖР Соловьев связал гибель Татарского с охотой Киева на российских военкоров

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал гибель российского корреспорндента Владлена Татарского. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, охота сил Киева на военных корреспондентов была объявлена давно, а взрывчатка — это характерный метод Вооруженных сил Украины.

Соловьев обратил внимание, что также погибла и журналистка Дарья Дугина. Автомобиль, в котором находилась девушка, был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье.

Глава СЖР выразил соболезнования семье и коллегам Татарского, призвав всех коллег к осторожности.

О том, что в петербургском кафе сдетонировало взрывное устройство, стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому.