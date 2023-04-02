Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:28, 2 апреля 2023Интернет и СМИ

Глава СЖР прокомментировал гибель военкора Татарского

Глава СЖР Соловьев связал гибель Татарского с охотой Киева на российских военкоров
СюжетУбийство дочери Александра Дугина
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал гибель российского корреспорндента Владлена Татарского. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, охота сил Киева на военных корреспондентов была объявлена давно, а взрывчатка — это характерный метод Вооруженных сил Украины.

Соловьев обратил внимание, что также погибла и журналистка Дарья Дугина. Автомобиль, в котором находилась девушка, был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье.

Глава СЖР выразил соболезнования семье и коллегам Татарского, призвав всех коллег к осторожности.

О том, что в петербургском кафе сдетонировало взрывное устройство, стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Владлена Татарского
В МИД прокомментировали гибель военкора Татарского
Названа причина роста цен на жизнь в Дубае
Американец взорвал гранату в кафе на западе Украины
Объявление ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки умилило россиян
Китай призвал Японию «не быть пособником злодеев» в вопросе экспорта чипов
Названы главные ошибки при выборе вуза
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге
Силуанов рассказал о поступлении в бюджет России около 2,5 триллиона рублей
Тактическое ядерное оружие в Белоруссии придвинут к границе Союзного государства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.