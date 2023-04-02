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01:55, 2 апреля 2023Мир

США призвали отказаться от своей одержимости скоротечными войнами

Foreign Policy: США должны отказаться от одержимости скоротечными войнами
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

США одержимы скоротечными войнами, но должны отказаться от такой стратегии, пишет американский журнал Foreign Policy (FP).

По словам автора, несмотря на то, что Соединенные Штаты предпочитают короткие и решительные войны, в их истории едва ли найдется «маленькая и победоносная». По мнению журналиста, Вашингтон каждый раз проявляет стратегическую нетерпеливость, которой пользуются враги. «Такая же одержимость скоротечными войнами влияет сегодня и на освещение военных действий на Украине», — подчеркнул он.

Издание уточнило, что сразу после начала специальной военной операции (СВО) американские эксперты предсказывали: Россия одержит победу за несколько дней. «Вооруженный конфликт на Украине не дал быструю победу ни одной из сторон, но и тупиковую ситуацию он не создал, так как обстановка на поле боя продолжает меняться. По-настоящему скоротечных войн у Америки было очень мало, и случались они крайне редко», — подчеркнул автор. Он призвал Вашингтон отказаться от этой стратегии.

Ранее экс-журналист Fox News Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к войне с Россией и Китаем.

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Марина Совина
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