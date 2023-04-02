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05:16, 2 апреля 2023Бывший СССР

Российская группировка уничтожила две группы разведчиков и диверсантов Украины

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских разведчиков группировкой «Восток»

Фото: Reuters Alexander / Ermochenko

Российские войска уничтожили за сутки две группы разведчиков и диверсантов Украины в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.

По его словам, на южно-донецком направлении боевые действия велись силами группировки войск «Восток». В результате сорваны две попытки проведения противником разведки боем передовых позиций наших войск, ликвидировано до 20 боевиков. Кроме того, на Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл российских войск, уничтожены пять боевиков.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения РФ отразили на южнодонецком направлении комбинированный удар ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики и ДНР. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Марина Совина
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