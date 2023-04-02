ВС России отразили на южнодонецком направлении комбинированный удар ВСУ

Минобороны: подразделения РФ отразили на южнодонецком направлении комбинированный удар ВСУ

Подразделения российских войск отразили на южнодонецком направлении комбинированный удар реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.

По его словам, противник пытался обстрелять российские позиции при помощи ракет HIMARS и «Смерч». Для их перехвата были задействованы зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук».

Также личный состав уничтожил по два украинских дрона «Валькирия» и «Фурия» при помощи переносных комплексов ПВО «Оса-АКМ» и «Стрела-10». Еде один беспилотник «Лелека» сбили из стрелкового оружия.