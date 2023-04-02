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05:07, 2 апреля 2023Бывший СССР

ВС России отразили на южнодонецком направлении комбинированный удар ВСУ

Минобороны: подразделения РФ отразили на южнодонецком направлении комбинированный удар ВСУ

Фото: РИА Новости

Подразделения российских войск отразили на южнодонецком направлении комбинированный удар реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.

По его словам, противник пытался обстрелять российские позиции при помощи ракет HIMARS и «Смерч». Для их перехвата были задействованы зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук».

Также личный состав уничтожил по два украинских дрона «Валькирия» и «Фурия» при помощи переносных комплексов ПВО «Оса-АКМ» и «Стрела-10». Еде один беспилотник «Лелека» сбили из стрелкового оружия.

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Марина Совина
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