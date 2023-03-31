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09:27, 31 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о стрельбе ВСУ из РСЗО с позиций в жилых кварталах

Марочко: ВСУ ведут обстрел из РСЗО с позиций в жилых кварталах на купянском направлении

Фото: Vadim Ghirda / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) с позиций, обустроенных в жилых кварталах, на купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики ведут огонь из РСЗО HIMARS по территории ЛНР, прикрываясь мирным населением», — сообщил он.

Марочко отметил, что развертывание украинских РСЗО проходит непосредственно в населенных пунктах, около жилых домов и социальных объектов. По его словам, установки ВСУ покидают позиции на большой скорости, не соблюдая правил дорожного движения, после отстрела боекомплекта.

Ранее Марочко сообщил, что бойцы украинской армии провоцируют российские силы на луганском направлении. Как он утверждает, военные ВСУ небольшими маневренными группами выдвигаются на линию боевого соприкосновения, дают себя обнаружить и сразу уходят в укрытия. Тем самым, считает Марочко, украинские военнослужащие используют новую тактику, направленную, вероятнее всего, на увеличение расхода боеприпасов в холостую.

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Кристина Есикова
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