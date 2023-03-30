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08:17, 30 марта 2023Бывший СССР

Марочко рассказал о новой тактике ВСУ на луганском направлении

Марочко: ВСУ провоцируют российских военных на стрельбу вхолостую для расхода боеприпасов

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украинские бойцы провоцируют российских военнослужащих на луганском направлении. Об этом РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) небольшими маневренными группами выдвигаются на линию боевого соприкосновения, дают себя обнаружить и сразу уходят в укрытия. Тем самым, считает военный эксперт, ВСУ использует новую тактику, направленную, вероятнее всего, на увеличение расхода в холостую боеприпасов.

Марина Совина
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