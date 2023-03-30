Военный эксперт порассуждал о тактике ВСУ около Артемовска

Военный эксперт Прохватилов: при уверенности в победе Зеленский бы вел маневренную оборону

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов порассуждал о тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

Как пояснил военный эксперт, в случае, если бы украинское общественное мнение «было уверено в победе», то президент Украины Владимир Зеленский принял бы во внимание рекомендации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В частности, он бы вел маневренную оборону: отвел бы войска Артемовска, выровнял линию фронта и занял более удобные позиции.

Однако Зеленский этого не делает, обратил внимание Прохватилов. «Потому что прекрасно понимает, что если бы Бахмут сдали раньше, то в его адрес посыпались бы обвинения со всех сторон. Поэтому он проводит борьбу за каждый сантиметр», — сказал он. На данный момент украинские силы контролируют около 35 процентов города, отметил эксперт, высказав мнение, что ВСУ не смогут его удержать.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что поражение ВСУ в Артемовске грозит Украине компромиссом с Россией. По его словам, в этом случае Киев столкнется как с международным, так и с внутренним давлением.