Российские войска уничтожили пять групп диверсантов на купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили пять групп диверсантов на купянском направлении

Российские войска группировки «Запад» на купянском направлении уничтожили за сутки пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Об этом пишет ТАСС.

Были ликвидированы пять групп диверсантов из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны, уточнили в Минобороны.

Он добавил, что российские военные огнем «Гиацинта» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе населенного пункта Двуречное. Также около населенного пункта Гатище российская разведка обнаружила минометный взвод противника. Из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» был уничтожен миномет ВСУ, из РСЗО «Ураган» — гаубица Д-20.

Ранее военные ВС России пресекли попытку диверсантов ВСУ прорваться в Брянскую область. На границе диверсанты столкнулись с российскими военными.