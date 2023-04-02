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06:08, 2 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили пять групп диверсантов на купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили пять групп диверсантов на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска группировки «Запад» на купянском направлении уничтожили за сутки пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Об этом пишет ТАСС.

Были ликвидированы пять групп диверсантов из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны, уточнили в Минобороны.

Он добавил, что российские военные огнем «Гиацинта» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе населенного пункта Двуречное. Также около населенного пункта Гатище российская разведка обнаружила минометный взвод противника. Из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» был уничтожен миномет ВСУ, из РСЗО «Ураган» — гаубица Д-20.

Ранее военные ВС России пресекли попытку диверсантов ВСУ прорваться в Брянскую область. На границе диверсанты столкнулись с российскими военными.

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Марина Совина
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