В Запорожье сообщили о возросшей активности ВСУ в районе Энергодара

Командир полка заявил, что активность ВСУ в районе Энергодара возросла с февраля

По сравнению с зимой 2023 года ситуация на линии боевого соприкосновения изменилась — активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет, это особенно заметно в районе Энергодара. Об этом рассказал командир одного из обороняющих район полков с позывным Атлас, его цитирует ТАСС.

Комментируя обстановку в ходе посещения позиций части представителями администрации Энергодара, командир полка подчеркнул, что с наступлением весны активность украинских войск возросла.

«В основном это артиллерийский беспокоящий огонь, ракетные удары и дроны. Но мы уже научились с этим бороться», — заявил он, отметив, что российские военные значительно укрепили оборону и хорошо отражают атаки ВСУ. Собеседник агентства заверил, что бойцы подразделения готовы к попыткам наступления со стороны противника и смогут дать отпор.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение, что Вооруженные силы Украины совершат попытку контрнаступления в Запорожской области и в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).