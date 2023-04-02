Полковник рассказал о двух направлениях для контратаки ВСУ

Полковник в отставке Литовкин: ВСУ совершат попытку контратаковать в Запорожье и Бахмуте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершат попытку контрнаступления в Запорожской области и в районе Артемовска (украинское название — Бахмута). Об этом в беседе с Ura.ru сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, украинские военные попытаются перерезать сухопутный путь на Крым. Также эксперт допустил, что ВСУ захотят контратаковать районе Соледарско-Угледарской дуги. «В этих направлениях могут наступать. Но способны к этому или не способны, можно увидеть только во время реального боя», — отметил Литовкин.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ могут утратить контроль над рядом регионов Украины после разгрома в Артемовске. «Если ВСУ отступят и город падет, российская армия очень быстро начнет наступать и займет весь Донбасс, после чего продвинется в Запорожье и Херсон», — спрогнозировал экс-разведчик.

В марте в Госдуме объяснили значение боев за Артемовск. Депутат Юрий Швыткин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет показать западным странам способность «обескровить армию Россию» и получить новые виды вооружений.