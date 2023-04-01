В США назвали условие для отступления ВСУ из Донбасса и Запорожья

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленскому сообщили, что ВСУ отступят из Донбасса и Запорожья

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут утратить контроль над рядом регионов Украины после разгрома в Артемовске. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского предупредили о такой перспективе, вследствие чего он так упорно держится за Бахмут (украинское название Артемовска). «Если ВСУ отступят и город падет, российская армия очень быстро начнет наступать и займет весь Донбасс, после чего продвинется в Запорожье и Херсон», — спрогнозировал экс-разведчик.

