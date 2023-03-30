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15:39, 30 марта 2023Мир

В США предрекли неизбежное поражение Украины

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Украину неизбежно ждет поражение в конфликте

Фото: Stringer / Reuters

В развернувшемся на Украине конфликте республику неизбежно ждет поражение. Об этом в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Решительное поражение Украины неизбежно. Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить», — предрек он.

Экс-разведчик добавил, что поражение Киева станет для Вашингтона «ударом лицом в грязь».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поражение войск страны в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) может привести к тому, что республика будет вынуждена пойти на компромисс с Россией. Политик считает, что при подобном сценарии к такому решению его начнет подталкивать общество.

В МИД Украины, в свою очередь, призвали делать все, чтобы готовящееся контрнаступление армии страны не воспринималось как решающее сражение в ходе спецоперации.

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Варвара Кошечкина
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