Telegraph: незарегистрированное оружие с Украины приведет к росту преступности в Британии

Часть огнестрельного незарегистрированного оружия, которое попадает на Украину, в ближайшие годы окажется в Великобритании. Такое опасение высказал основатель Национальный службы баллистической разведки Пол Джеймс (Paul James) в разговоре с газетой The Telegraph.

Он предупредил, что в конечном счете это грозит всплеском организованной преступности. Эксперт отметил, что в большинстве уличных перестрелок, особенно среди молодых банд, используется переделанное в огнестрельное пневматическое оружие или ранее списанное вооружение.

Джеймс также напомнил, что конфликт на Балканах ранее был основным источником контрабанды оружия в Европу. «Мы проделали большую работу на Западных Балканах, где за последнее десятилетие в Европу поступило много огнестрельного оружия», — сказал он. По словам специалиста, что риск со стороны Украины «столь же велик, если не больше».

Ранее глава Национального агентства по борьбе с преступностью в Великобритании Грэм Биггар предупреждал о риске попадания в руки террористов оружия для Киева. «Как и в любом конфликте, когда оружие льется потоком, существует риск ответного удара», — сказал он.