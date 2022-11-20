В Британии предупредили о риске попадания в руки террористов оружия для Киева

В Британии предупредили о риске попадания в руки террористов оружия для Киева

Оружие, которое Запад отправляет на Украину в качестве военной помощи, вполне может оказаться в руках террористов или преступных группировок. Об этом предупредил глава Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар, передает газета The Sunday Times.

«Как и в любом конфликте, когда оружие льется потоком, существует риск ответного удара», — сказал он.

Биггар добавил, что в конце любого конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты еще понесут ответственность за накачивание Украины оружием, которое распространится по Европе. Антонов подчеркнул, что поставляемое на Украину оружие может попасть в руки «негосударственных субъектов, а проще говоря, террористов, преступников». Он добавил, что США продолжают спонсирование украинского конфликта, невзирая на очевидную угрозу безопасности в Европе.