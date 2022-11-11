Посол России в США Антонов: Вашингтон понесет ответственность за накачивание Киева оружием

Соединенные Штаты еще понесут ответственность за накачивание Украины оружием, которое распространится по Европе, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает газета «Известия».

«Все прекрасно помнят картинки, когда на улицах Киева свободно раздавались автоматы. Думаю, еще придет время, когда от Вашингтона потребуют отчета за распространение переносных зенитных комплексов в Европе, куда это оружие попадает из Украины», — сказал дипломат.

Антонов подчеркнул, что поставляемое на Украину оружие может попасть в руки «негосударственных субъектов, а проще говоря, террористов, преступников». Он добавил, что США продолжают спонсирование украинского конфликта, невзирая на очевидную угрозу безопасности в Европе.

«Как нам представляется, если бы американцы действительно хотели бы прекращения конфликта на украинской земле, то могли бы сделать это одним щелчком пальцев», — сказал Антонов. Он отметил, что Украина не осмелилась бы пойти наперекор политической воле США.

Посол подчеркнул, что Россия не будет мириться с угрозой на своих границах, а россияне обеспокоены сохранением своего благосостояния точно так же, как и простые американцы.

Ранее Антонов заявил, что США продолжают верить в возможность ослабить Москву с помощью экономического шантажа и политического давления. Дипломат назвал нелогичным решение США лишить российскую экономику статуса рыночной.