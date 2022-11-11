Посол оценил отношения России и США

Посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил об отсутствии просвета в отношениях России и США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США продолжают верить в возможность ослабить Москву с помощью экономического шантажа и политического давления. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

Антонов оценил отношения России и США и подчеркнул, что они переживают глубокий кризис. Он также заявил об отсутствии просвета в диалоге между двумя странами.

«В Вашингтоне по-прежнему уверены в том, что нужно продолжать политику политического давления, экономического шантажа. Результатом таких действий, по замыслам политиков, должна быть слабая Россия, неспособная отстаивать свои национальные интересы», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, США способны остановить конфликт на Украине, однако они продолжают поставлять Киеву вооружения, игнорируя предупреждения Москвы. Россия не раз заявляла, что военную помощь могут перехватить «негосударственные субъекты, а проще говоря, террористы, преступники». Антонов добавил, что коллективный Запад использует Украину как инструмент борьбы против России.

«Россия никогда не смирится с ситуацией, когда по периметру наших границ будут нарастать новые угрозы, а безопасность будет ослабляться», — заключил Антонов.

Ранее он обвинил США в нелогичном решении. Посол раскритиковал решение американского Минторга лишить Москву статуса рыночной экономики.