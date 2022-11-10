Макрон заявил о возвращении войны на европейский континент

Президент Франции Макрон заявил, что война возвращается на территорию Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война возвращается на территорию Европы, поэтому Париж должен оформить свои военные цели. Его слова приводит The Washington Post.

Политик сообщил, что представит военную стратегию государства, которая будет действовать до конца десятилетия. В документе будет отображено оборонное положение Франции к 2030 году, тем не менее там не будут упоминаться детали бюджета.

Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны. Сейчас мы находимся в ситуации, когда Франция является единственной страной Европейского союза с ядерным оружием. Это накладывает на нас особую ответственность Эммануэль Макрон Президент Франции

Макрон также подчеркнул, что военная доктрина Франции будет служить фундаментальным интересам нации. По его словам, документ предполагает, что страна будет способствовать ядерному сдерживанию. Также Париж будет способен вести военные операции, в том числе высокой интенсивности, самостоятельно или в составе коалиции.

Опасения Макрона

По данным Daily Mail, слова президента России Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки напугали Макрона. В разговоре с французским коллегой российский лидер заявил, что взрывы, которые спровоцировали капитуляцию Японии в 1945 году, продемонстрировали возможность победить без «атак на крупные города».

Как считают авторы материала, российская сторона готова применить тактическое ядерное оружие на Украине для завершения конфликта. «Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев», — пишет Daily Mail.

В июле Макрон также выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных связей России в Африке.

Я бы даже не назвал это сотрудничеством, это скорее пособничество ослабленным политическим властям или абсолютно нелегитимным военным хунтам Эммануэль Макрон Президент Франции

По словам политика, Россия является «великой политической и военной державой», которые имеет как экономические, так и военные связи со многими африканскими странами. Тем не менее Макрон выразил недовольство тем, что Москва распространяет «ложные нарративы» в странах континента, а также тем, что она «дополняет дипломатические контакты» вмешательством частных военных компаний в дела стран.

Призывы Макрона к переговорам

Президент Франции на полях 27 Климатической конференции ООН в Египте призвал Киев вернуться к мирным переговорам с Москвой. Он выразил убежденность в том, что этот момент настанет. По словам политика, Украина должна определить условия и время, когда состоятся переговоры.

Сейчас преждевременно говорить о каких-то радикальных условиях, но я лично убежден, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам Эммануэль Макрон Президент Франции

Макрон также выступил против строгих требований для возобновления диалога. «Я думаю, что сегодня было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия», — призвал он.

Глава государства добавил, что Франция поддерживает Украину, но «не ведет эту войну». Он заявил, что Париж призывает к возвращению мира для восстановления международного права.

В определенный момент нужно будет вернуться за стол переговоров, но это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет Украина. Но я думаю, что нынешние обстоятельства не позволяют делать какие-то оперативные прогнозы на этот счет Эммануэль Макрон Президент Франции

Французский лидер добавил, что Путин должен «прекратить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров».

Также, по мнению Макрона, для решения украинского кризиса необходимо, чтобы США сели за стол переговоров с Россией и начали процесс мирного урегулирования.

Кроме того, Макрон встретился с папой римским Франциском. В ходе аудиенции лидер страны попросил понтифика позвонить Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену.

Президент Франции отметил положительные стороны сохранения контактов с Москвой. По его словам, уважительный диалог с Россией полезен и позволяет добиваться результатов. В качестве примера политик привел организацию миссии международных экспертов на Запорожскую АЭС.

Это всегда более эффективно — с уважением нащупывать путь вперед, когда вы ведете такие беседы Эммануэль Макрон Президент Франции