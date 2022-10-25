Макрон призвал США начать мирные переговоры с Россией
Глава Франции Макрон привал США сесть за стол переговоров для решения конфликта на Украине
Для решения украинского кризиса необходимо, чтобы США сели за стол переговоров с Россией и начали процесс мирного урегулирования. К этому призвал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает газета Le Point.
«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», — заявил политик о необходимости участия Вашингтона.
Ранее Макрон встретился с папой римским Франциском. В ходе аудиенции лидер страны попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. Кроме того, политик призвал Франциска содействовать установлению мира на Украине.