American Thinker заявил, что Запад превратился в пороховую бочку народного недовольства

Протестные настроения охватили не только США, но и весь коллективный Запад, пишет американский журнал The American Thinker.

По мнению автора, власти западных государств ведут себя очень высокомерно, поэтому до «судьбоносного взрыва» необходимо всего одна искра. Журналист напомнил о протестах из-за пенсионной реформы во Франции. Кроме того, в Германии прошли забастовки рабочих и массовые волнения. В Нидерландах отстаивающая интересы фермеров партия ведет борьбу с повесткой, которую навязал стране помешанный на климатических изменениях Всемирный экономический форум.

Издание заявило, что протестующие левого толка в Израиле грозят гражданской войной. «Сегодня этот Запад превратился в пороховую бочку народного недовольства властью, и до судьбоносного взрыва остается одна-единственная искра», — говорится в статье. Журналист назвал причины такого явления: западные государства заняты централизацией власти и расширением глобальных институтов. При этом общество хочет, чтобы его пожелания и потребности были услышаны.

В субботу, 1 апреля, массовые акции протеста против НАТО состоялись в испанских городах Памплона и Витория-Гастейс.