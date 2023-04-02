Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:12, 2 апреля 2023Россия

Политолог заявил о готовности России к диалогу с Западом

Политолог Заболоцкий: Россия настроена на диалог с Западом, если он поменяет свою политику

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Россия готова к диалогу с западными странами при условии, что они изменят свою недружественную политику в отношении нее. Об этом заявил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», бразильский политолог Борис Заболоцкий, передает ТАСС.

Политолог подчеркнул, что Москва не считает Запад врагом, при этом он, в свою очередь, расценивает Россию как прямую угрозу. «Россия четко демонстрирует себя в качестве полюса силы, стремящегося уравновесить американскую однополярность», — отметил Заболоцкий.

Он также добавил, что обращение к традиционным ценностям, объединяющим европейскую и азиатскую культуры, может послужить основой для выстраивания отношений со странами Запада, в которых, по словам эксперта, отмечается подъем консервативных партий.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас обвинил Вашингтон в навязывании миру идеи американской исключительности. Он заявил, Соединенные Штаты последовательно препятствуют нормальному развитию других государств, в частности, целенаправленно замедляют процессы доколонизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Пилоты F-35 рассказали об обманывающих их российских комплексах С-300
Политолог заявил о готовности России к диалогу с Западом
Обмелевшее озеро в США позволило раскрыть загадку 50-летней давности
В США Зеленского назвали вредителем
В Совфеде предложили организовать паромное сообщение с Бердянском и Мариуполем
Вышедший к людям в Москве огромный бобер попал на видео
На железнодорожной станции в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты
Фитнес-тренер назвала главные ошибки при работе над мышцами пресса
Оценено влияние тайваньского кризиса на реализацию «Силы Сибири-2»
Политолог назвал две главные кандидатуры на пост генсека НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.