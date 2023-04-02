Политолог заявил о готовности России к диалогу с Западом

Политолог Заболоцкий: Россия настроена на диалог с Западом, если он поменяет свою политику

Россия готова к диалогу с западными странами при условии, что они изменят свою недружественную политику в отношении нее. Об этом заявил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», бразильский политолог Борис Заболоцкий, передает ТАСС.

Политолог подчеркнул, что Москва не считает Запад врагом, при этом он, в свою очередь, расценивает Россию как прямую угрозу. «Россия четко демонстрирует себя в качестве полюса силы, стремящегося уравновесить американскую однополярность», — отметил Заболоцкий.

Он также добавил, что обращение к традиционным ценностям, объединяющим европейскую и азиатскую культуры, может послужить основой для выстраивания отношений со странами Запада, в которых, по словам эксперта, отмечается подъем консервативных партий.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас обвинил Вашингтон в навязывании миру идеи американской исключительности. Он заявил, Соединенные Штаты последовательно препятствуют нормальному развитию других государств, в частности, целенаправленно замедляют процессы доколонизации.