В Совфеде обвинили США в навязывании идеи американской исключительности

Сенатор Клишас заявил, что США навязывают миру идею американской исключительности

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале обвинил США в навязывании миру идеи американской исключительности. По его словам, это стало главным вызовом XXI века.

Сенатор отметил, что государство является исключительным институтом, обладающим определенными признаками, однако негативное звучание этот термин приобретает в тот момент, когда страна пытается поставить себя выше других.

«Используя идею собственного превосходства, США последовательно препятствуют нормальному развитию других государств: целенаправленно замедляют процессы деколонизации, вмешиваются во внутриполитические дела, лишая тех права на обретение полной экономической и культурной независимости», — заявил Клишас.

Он отметил, что посредством подобного вмешательства Соединенные Штаты поддерживают свое экономическое благополучие и политическую стабильность.

По словам сенатора, многополярный мир является жизненно важной системой мироустройства для всего человечества, поэтому устремления США несут большую угрозу не только для стран, находящихся под влиянием «исключительной» юрисдикции, но и для тех, которые пытаются сохранить свою независимость.

Ранее сенатор Совфеда, экс-замминистра МИД Григорий Карасин заявил, что новые поставки западных вооружений Украине поднимут конфликт до более высокого уровня, поскольку очевидным становится наращивание военно-политического давления на Россию, которому страна вынуждена противостоять.

