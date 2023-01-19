В России допустили рост военно-политического давления на страну

Сенатор Карасин: поставки вооружений Украине поднимут конфликт до более высокого уровня

Новые поставки западных вооружений Украине поднимут конфликт до более высокого уровня, поскольку очевидным становится наращивание военно-политического давления на Россию, которому страна вынуждена противостоять. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда, экс-замминистра МИД Григорий Карасин.

«Все это приобретает характер военно-политической шизофрении. Страны пытаются обогнать друг друга в поставках чего угодно: одни поставляют танки, другие ПВО, третьи бронетранспортеры. Мы видим, что некоторые поставки доказывают, что вооружения во много оказываются устаревшими. Вчерашнее падение вертолета под Киевом — яркая тому иллюстрация», — заметил политик.

Он напомнил, что 19 января состоялась инаугурация нового министра обороны Германии Бориса Писториуса. В этот же день, по словам Карасина, пройдет его встреча с главой Минобороны США, на следующий — с министрами обороны НАТО.

«Предсказуемо, что они будут обсуждать. Это наращивание усилий по военно-политическому давлению на Россию, которому мы вынуждены противостоять», — подчеркнул сенатор.

Высказывания посла РФ в США Анатолия Антонова о недопустимости поставок вооружений на Украину отражают позицию Кремля, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это будет означать вывод конфликта на качественно новый уровень, который, конечно, не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности», — сказал он.

