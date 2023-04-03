В НАТО заявили о возможности повторения украинского сценария в Азии

Генсек НАТО Столтенберг: произошедшее на Украине может повториться в Восточной Азии

НАТО считает, что сценарий «произошедшего на Украине» может повториться в Восточной Азии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, цитату приводит ТАСС.

«Министры [стран-членов НАТО] обсудят все большее сближение Китая и России и подчеркнут, что поставки китайского оружия России станут большой ошибкой», — добавил он.

О возможности военного вторжения Китая на Тайвань и обострения обстановки в Юго-Восточной Азии в целом неоднократно говорили политики и эксперты в разных странах. В конце ноября прошлого года газета The Wall Street Journal писала об опасениях Вашингтона, согласно которым США не смогут вовремя поставлять на Тайвань необходимые вооружения из-за помощи Украине. Колумнист издания Дэниел Самет позже и вовсе призывал отправить танки Abrams на Тайвань вместо Украины.