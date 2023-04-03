В Белоруссии пригрозили казнью фигурантам дела об атаке на российский самолет

КГБ Белоруссии: фигурантам дела о диверсии против самолета А-50 в Мачулищах грозит казнь

Фигурантам уголовного дела по факту диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи может грозить смертная казнь. Об этом сообщили в Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, передает телеканал ОНТ.

Отмечается, что в настоящий момент фигурантами дела являются порядка 30 человек. По версии КГБ, они имеют отношение к организации атаки под управлением иностранных спецслужб. Им было предъявлено обвинение по части третьей статьи 289 Уголовного кодекса республики («Акт терроризма, совершенный организованной группой»), максимальным наказанием в соответствии с которой может быть смертная казнь.

В марте в Белоруссии задержали россиянина, завербованного Службой безопасности Украины для попытки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, операцию по уничтожению воздушного судна разрабатывали в Киеве совместно с Центральным разведывательным управлением США.