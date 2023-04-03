В США решили продать дом звезды «Она написала убийство»

В Лос-Анджелесе решили продать дом актрисы Анджелы Лэнсбери за 4,49 миллиона долларов

В США внуки и правнуки американской актрисы Анджелы Лэнсбери решили продать дом, в котором она прожила около 40 лет. Об этом сообщает Dirt.

Родственники звезды сериала «Она написала убийство» попросили за особняк в испанском стиле 1962 года постройки 4,49 миллиона долларов. Лэнсбери и ее муж Питер Шоу приобрели объект в 1985 году за 925 тысяч долларов.

Лот площадью 344,4 квадратного метра расположен в районе Брентвуд-Хиллз в Лос-Анджелесе. В нем есть четыре спальни и столько же ванных комнат, а также кухня, гостиная, столовая и камин. По словам риелторов, в дом через мансардные окна и французские двери проникает много естественного света. Интерьер выполнен в пастельных — белом, бежевом, персиковом — тонах, при этом многие предметы мебели сделаны из дерева.

На участке размером в 0,18 гектара находится сад, за которым ухаживала сама Лэнсбери. Кроме того, здесь расположен бассейн. По соседству с участком расположены владения актеров Александры Даддарио и Джима Керри.

В марте стало известно, что актер Скотт Байо, известный по роли Чачи Аркола в ситкоме «Счастливые дни», решил избавиться от дома в Лос-Анджелесе. Артист и его бывшая жена Рене Байо попросили за особняк площадью 585 квадратных метров 3,85 миллиона долларов.