Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
02:13, 4 апреля 2023Среда обитания

В США решили продать дом звезды «Она написала убийство»

В Лос-Анджелесе решили продать дом актрисы Анджелы Лэнсбери за 4,49 миллиона долларов

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В США внуки и правнуки американской актрисы Анджелы Лэнсбери решили продать дом, в котором она прожила около 40 лет. Об этом сообщает Dirt.

Родственники звезды сериала «Она написала убийство» попросили за особняк в испанском стиле 1962 года постройки 4,49 миллиона долларов. Лэнсбери и ее муж Питер Шоу приобрели объект в 1985 году за 925 тысяч долларов.

Лот площадью 344,4 квадратного метра расположен в районе Брентвуд-Хиллз в Лос-Анджелесе. В нем есть четыре спальни и столько же ванных комнат, а также кухня, гостиная, столовая и камин. По словам риелторов, в дом через мансардные окна и французские двери проникает много естественного света. Интерьер выполнен в пастельных — белом, бежевом, персиковом — тонах, при этом многие предметы мебели сделаны из дерева.

На участке размером в 0,18 гектара находится сад, за которым ухаживала сама Лэнсбери. Кроме того, здесь расположен бассейн. По соседству с участком расположены владения актеров Александры Даддарио и Джима Керри.

В марте стало известно, что актер Скотт Байо, известный по роли Чачи Аркола в ситкоме «Счастливые дни», решил избавиться от дома в Лос-Анджелесе. Артист и его бывшая жена Рене Байо попросили за особняк площадью 585 квадратных метров 3,85 миллиона долларов.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Лавров обвинил Запад в круглосуточном поиске способов сдерживания России
В Польше раскрыли последствия помощи Украине
В США решили продать дом звезды «Она написала убийство»
Женщина сделала операцию по увеличению молочных желез и осталась с моногрудью
Южная Африка запретила продажу оружия Польше для защиты интересов России
Боррель рассказал о встрече с Кулебой
Байден назвал «не такими плохими» последствия решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Тучная рэперша Lizzo снялась в откровенном купальнике на яхте
В США раскрыли причину упадка американской армии
Пригожин посмертно зачислил военкора Татарского в ряды ЧВК «Вагнер»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.