Известный актер решил избавиться от дома в США

Актер Скотт Байо выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за $3,85 миллиона

Американский актер Скотт Байо, известный по роли Чачи Аркола в ситкоме «Счастливые дни», решил избавиться от дома в США. Артист и его бывшая жена Рене Байо выставили особняк в Лос-Анджелесе на продажу за 3,85 миллиона долларов (297,4 миллиона рублей), сообщает Dirt.

Объект располагается в жилом районе Вудленд-Хиллз. Байо приобрели жилье в 2010 году, заплатив за него 1,85 миллиона долларов. Дом был построен в 1980-х годах, его площадь составляет 585 квадратных метров.

Внутри особняка пять спален и четыре ванные, оснащенная современной техникой кухня, гостиная с роялем и камином, столовая, офис и домашний кинотеатр на десять персон. Помимо главного здания, на территории есть пруд с карпами, бассейн и SPA-зона.

Ранее в марте телеведущая Опра Уинфри продала свой дом в Монтесито. Знаменитость получила за недвижимость 14,3 миллиона долларов. Новым владельцем объекта стал продюсер и режиссер Роусон Тербер, снявший фильм «Мы — Миллеры», сделка проходила вне рынка. Площадь жилья составляет 313,6 квадратного метра, внутри него четыре спальни и четыре ванные.