Опра Уинфри избавилась от дома в США

Американская телеведущая Опра Уинфри продала дом в Монтесито за 14,3 миллиона долларов

Американская телеведущая Опра Уинфри избавилась от особняка в США. Об этом сообщает Dirt.

Покупателем объекта 1951 года постройки, расположенного в калифорнийском городе Монтесито, стал продюсер и режиссер Роусон Тербер, снявший фильм «Мы — Миллеры». Сумма сделки, проводившейся вне рынка, составила приблизительно 14,3 миллиона долларов. Сама Уинфри приобрела лот в 2005 году за семь миллионов долларов, однако никогда там не жила.

Площадь одноэтажного белого дома, доставшегося новому хозяину, составляет 313,6 квадратного метра. В нем обустроены четыре спальни и столько же ванных комнат. На участке в 2,2 гектара, окруженном стеной из живой изгороди, есть бассейн и теннисный корт. При этом с территории открывается вид на горы Санта-Инес.

В марте стало известно, что актриса Ева Лонгория выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе. Она попросила за объект почти 23 миллиона долларов.