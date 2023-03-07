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20:46, 7 марта 2023Среда обитания

Звезда «Отчаянных домохозяек» продаст особняк в Лос-Анджелесе

Mansion Global: актриса Ева Лонгория выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Американская актриса, звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Mansion Global.

Актриса попросила за объект почти 23 миллиона долларов (более 1,7 миллиарда рублей). Лонгория и ее супруг предприниматель Хосе Антонио Бастон владеют особняком с 2017 года, когда купили его за 13,5 миллиона долларов. За это время пара успела сделать ремонт и обновить интерьер.

Площадь дома достигает более тысячи квадратных метров. Внутри есть восемь спален, гостиная, из которой можно выйти к бассейну, а также тренажерный зал и бар.

Ранее актер и продюсер Марк Уолберг продал свой особняк в калифорнийском Беверли-Хиллз. Ему удалось найти покупателя после того, как он сделал на объект многомиллионную скидку. Он выручил от продажи 55 миллионов долларов.

Нина Ташевская
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