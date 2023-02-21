Марк Уолберг продал свой особняк с многомиллионной скидкой

Продюсер Марк Уолберг продал особняк в Беверли-Хиллз с многомиллионной скидкой

Голливудский актер и продюсер Марк Уолберг продал свой особняк в калифорнийском Беверли-Хиллз. Ему удалось найти покупателя после того, как он сделал на объект многомиллионную скидку, сообщает New York Post.

Уолберг закрыл сделку по продаже дома в пятницу, 17 февраля. Он выручил от нее 55 миллионов долларов. Изначально, в апреле 2022 года, он попросил за объект 87,5 миллиона долларов, однако потом снял объявление. В декабре актер вернул особняк в продажу со скидкой.

Актер владел участком с 2009 года, когда купил его за 8,25 миллиона долларов, и на протяжении нескольких лет занимался строительством жилья. В распоряжении новых жильцов оказался дом площадью более 2,8 тысячи квадратных метров и поместье почти в 2,5 гектара.

В главном доме есть 15 спален, 16 ванных комнат, гостиная, библиотека, тренажерный зал, винный погреб с залом для дегустаций и кинотеатр. На участке оборудованы бассейн с водопадом, поле для гольфа и теннисный корт.

Ранее скидку на свой дом в Лос-Анджелесе сделал звезда сериала «Теория большого взрыва» Саймон Хелберг. Изначально, весной 2022 года, актер попросил за особняк 9,87 миллиона долларов, однако через месяц убрал его с продажи, а затем принял решение вернуть со скидкой, понизив цену до 9 миллионов долларов.