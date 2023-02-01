Звезда «Теории большого взрыва» вернул в продажу дом с большой скидкой

Актер Саймон Хелберг вновь выставил на продажу дом со скидкой в сотни тысяч долларов

Звезда сериала «Теория большого взрыва» Саймон Хелберг вновь выставил на продажу свой дом в США. Актер установил цену на сотни тысяч долларов меньше, чем ранее, сообщает New York Post.

Объект расположен в элитном районе Лос-Анджелеса Лос-Фелисе. Изначально, весной 2022 года, актер попросил за особняк 9,87 миллиона долларов, однако через месяц убрал его с продажи, а затем принял решение вернуть со скидкой, понизив цену до девяти миллионов долларов. Сам Хелберг приобрел дом в 2019 году за 6,87 миллиона долларов и после этого сделал в нем капитальный ремонт в современном стиле. До Хелберга в нем в разное время жили актеры Винс Вон и Кейт Босуорт.

Двухэтажный особняк площадью 374 квадратных метра в испанском колониальном стиле был построен в 1930 году. Среди особенностей особняка риелторы выделяют арочные дверные проемы, панорамные окна в гостиной, потолки с деревянными балками и полы из широких дубовых досок. В особняке шесть спален и столько же ванных комнат. По словам хозяев, кабинет, расположенный на первом этаже, может быть переоборудован в еще одну спальню. В хозяйской спальне есть балкон, мансардное окно и гардеробная, изготовленная на заказ. В ванной комнате, предназначенной для владельца дома, есть не только ванна и душевая кабина, но и инфракрасная сауна.

Из зоны для приема пищи можно попасть в крытую столовую на свежем воздухе с отдельной кухней и площадкой для барбекю. На участке размером 0,3 гектара растут фруктовые деревья и полевые цветы. Кроме открытой столовой и внутреннего дворика с беседкой на участке есть бассейн и пруд с карпами. Из других удобств — гостевой дом и гараж, предназначенный для двух машин.

В декабре стало известно, что актер и продюсер Марк Уолберг снова решил избавиться от своего поместья в Беверли-Хиллз, ранее убранного с продажи. Изначально он попросил за роскошный особняк 87,5 миллиона долларов, однако после снятия с продажи в октябре 2022 года вернул его на рынок со скидкой в восемь миллионов долларов — теперь актер готов продать дом за 79,5 миллиона долларов.