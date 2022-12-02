Марк Уолберг вернул в продажу поместье с многомиллионной скидкой

Марк Уолберг вновь выставил на продажу поместье со скидкой в восемь миллионов долларов

Голливудский актер и продюсер Марк Уолберг снова решил избавиться от своего поместья в США, ранее убранного с продажи, установив цену на несколько миллионов меньше, чем ранее. Об этом сообщает Dirt.

Изначально Уолберг попросил за свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз 2014 года постройки 87,5 миллиона долларов (около 5,3 миллиарда рублей по актуальному курсу). Однако после снятия с продажи в октябре 2022 года вернул его на рынок со скидкой в восемь миллионов долларов — теперь актер готов продать дом за 79,5 миллиона долларов (около 4,8 миллиарда рублей). Уолберг построил здание с нуля на участке, приобретенном в 2009 году за 8,25 миллиона долларов.

Общая площадь жилых построек на участке в 2,48 гектара составляет 2,8 тысячи квадратных метра. Суммарно в особняке и гостевом доме есть 12 спален, 20 ванных комнат. Кроме того, в главном особняке обустроено двухэтажное фойе с лестницей с витыми перилами, домашний кинотеатр, тренажерный зал, винный погреб с дегустационным залом и библиотека. Интерьер выполнен преимущественно в пастельных тонах (белый, светло-серый, нежно-голубой цвета), однако стены в некоторых комнатах выполнены из темного дерева.

На просторном участке расположены сады, поле для гольфа с пятью лунками и тренировочным полем, теннисный корт со смотровой площадкой, бассейн с водопадами, скейт-парк и отдельно стоящий гостевой дом. При этом новому владельцу придется ежемесячно платить местному товариществу собственников жилья взнос в размере трех тысяч долларов (около 183,6 тысячи рублей).

В октябре стало известно о том, что Уолберг снял с продажи свое поместье в калифорнийском Беверли-Хиллз. По данным источников, он передумал избавляться от особняка из-за роста процентных ставок по ипотечным кредитам. Впервые на продажу поместье было выставлено в апреле 2022 года.