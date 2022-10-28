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20:45, 28 октября 2022Среда обитания

Марк Уолберг передумал продавать свой особняк

Актер Уолберг передумал продавать особняк в Беверли-Хиллз из-за роста процентных ставок
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Christopher Khoury / Globallookpress.com

Голливудский актер и продюсер Марк Уолберг снял с продажи свое поместье в калифорнийском Беверли-Хиллз. По данным источников, он передумал избавляться от особняка из-за роста процентных ставок по ипотечным кредитам. Об этом сообщает New York Post.

Уолберг выставил на продажу поместье в апреле 2022 года и попросил за него 87,5 миллиона долларов (более 5,3 миллиарда рублей). Однако теперь решил подождать со сделкой. Актер владеет участком с 2009 года, когда купил его за 8,25 миллиона долларов, и на протяжении нескольких лет занимался строительством жилья.

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Площадь дома достигает более 2,8 тысячи квадратных метров, а все поместье — около 2,5 гектара. В главном доме есть 15 спален, 16 ванных комнат, гостиная, библиотека, тренажерный зал, винный погреб с залом для дегустаций и кинотеатр. На участке оборудованы бассейн с водопадом, поле для гольфа и теннисный корт.

Ранее свою недвижимость в штате Вайоминг передумал продавать американский рэпер Канье Уэст. Изначально артист планировал выручить от продажи 11 миллионов долларов. В сети отметили, что рэпер снял объявление спустя неделю после того, как его бывшая супруга, телезвезда Ким Кардашьян рассталась с комиком Питом Дэвидсоном.

Нина Ташевская
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