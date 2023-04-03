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16:59, 3 апреля 2023Интернет и СМИ

Галустян высказался о перспективе эмиграции после получения второго гражданства

Актер и комик Михаил Галустян заявил, что не планирует уезжать из России

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Популярный российский актер и комик, ведущий шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ Михаил Галустян, получивший паспорт Армении, высказался о том, планирует ли он уезжать из России. Перспективу эмиграции комик оценил в посте, опубликованном Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я смотрю, СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении. Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков», — написал комик. Он добавил, что считает Армению своей исторической и этнической родиной.

«Дальше комментировать в принципе не обязательно. Но все-таки… Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина, и точка», — резюмировал Галустян, говоря о втором гражданстве.

О том, что комик получил паспорт Армении, стало известно ранее в понедельник, 3 апреля. «Справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем: честно сдал документы и вот наконец-то получил [армянский паспорт]», — сообщил Галустян. Он также допустил, что в будущем представит творческие проекты в Армении.

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Оксана Петина
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