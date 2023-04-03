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09:30, 3 апреля 2023Путешествия

На въезде в Калининградскую область образовалась пробка из немецких машин

Огромная пробка из машин с немецкими номерами образовалась на границе России и Польши

Фото: РИА Новости

Огромная автомобильная пробка образовалась на въезде в Калининградскую область со стороны Польши. Об этом сообщает портал TourDom.

С субботы, 1 апреля, сотни автомобилей ожидают своей очереди на въезд на пунктах пропуска Гжехотки — Мамоново-2 и Безледы-Багратионовск. По словам очевидцев, в пробке в сторону России много машин с немецкими номерами.

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Уточняется, что массовый наплыв автотуристов связан с пасхальными каникулами в Германии. Некоторые туристы жалуются, что им пришлось простоять в ожидании перехода более 12 часов. При этом другие путешественники отмечают, что в Багратионовске ситуация по срокам прохождения границы незначительно лучше, несмотря на значительно меньшее число автомобилей.

Ранее россиянам, которые планируют отправиться в длительную поездку, дали советы по подготовке транспортного средства к путешествию. В первую очередь эксперты рекомендуют начать с оценки состояния колес, осмотреть их на наличие повреждений и измерить давление в шинах.

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Валентина Процкова
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