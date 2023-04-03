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20:09, 3 апреля 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman развеяла слухи об обмороке на съемках шоу ТНТ

Кравченко опровергла слухи, что обморок на съемках «Новых звезд в Африке» был ненастоящим

Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Российская актриса, звезда передачи Comedy Woman Мария Кравченко прокомментировала сообщения о том, что она не по-настоящему потеряла сознание на съемках реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ. В посте, опубликованном в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), артистка развеяла слухи о том, что ее обморок был притворством.

«Возможно, кто-то усомнился, что этот обморок был реальным, могу сказать, что оправдываться мне не в чем. Просто вас там не было», — высказалась Кравченко. По словам актрисы, многие зрители не верят в то, что участники «Новых звезд в Африке» находятся в тяжелых условиях, хотя им на самом деле нелегко.

Звезда Comedy Woman добавила, что ей не стыдно за инцидент. «Обидно? На тот момент — да, было обидно», — призналась она.

О том, что Кравченко потеряла сознание на съемках «Новых звезд в Африке», сообщалось 31 марта. Актриса упала в обморок на одном из испытаний проекта. На помощь к ней пришел врач. Через некоторое время Кравченко пришла в себя и продолжила участие в передаче.

«Новые звезды в Африке» — российское реалити-шоу, в котором представители шоу-бизнеса, блогеры и спортсмены живут в Африке в экстремальных условиях и состязаются друг с другом. Передача выходит на канале ТНТ с 12 марта.

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Олег Давыдов
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